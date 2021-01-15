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Haberler Politika Başkan Erdoğan aşı oldu

Başkan Erdoğan aşı oldu

Başkan , 'nde Kovid- 19 aşısı oldu. Erdoğan, 'nde MYK toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. Erdoğan'a, İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında Sözcüsü , AK Parti Grup Başkanı , AK Parti Grup Başkanvekilleri , , da eşlik etti. Erdoğan, hastane yönetimi tarafından karşılandı. Erdoğan, ardından hastanede Kovid-19 aşısı oldu.

15.1.2021

30 MİLYON DOZ DAHA GELECEK
Hastane sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, aşı olanların sayısının 250 bini geçtiğini açıklayarak, "Yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek" dedi. Erdoğan şöyle konuştu: "Aşılarımız gelir gelmez, bakanımız 'ilk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve ilk aşıyı yaptırdı. Bilim Kurulu üyelerimiz yaptırdı. Ben de 'aşıyı yaptıracağım' demiştim. Ben ve MYK'daki arkadaşlarımız da buradaki aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Türkiye genelinde şu anda 300 bini aşmış vaziyette. Benim şöyle bir özellikle istirhamım var. Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok isabetli olacağına inanıyorum. Burada Bilim Kurulu'nun belirlediği bir süreç var. Bunlar da yaş gruplarına göre bu sürecin içerisinde. Nerelerde bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi Sağlık Bakanlığımız belirlemiş vaziyette. Bu süreç dün (önceki gün) itibarıyla başladı, yoğun bir şekilde devam ediyor, devam edecek."



ÜLKEMİZ İÇİN DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu. "Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bugün (dün) mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

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