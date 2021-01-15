İzmir’e yeni fuar müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yapılan İZFAŞ Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi'nin katıldığı toplantıda başkanlar İzmir için güç birliğine imza attı.

'BİZE GÜÇ KATIYORLAR'

Başkan Tunç Soyer, "2021 ve 2022 takvimini büyük bir ölçüde gerçekleştirdik. Hangi fuarları yapacağız, uluslararası organizasyonlarda kimler sorumluluk üstlenecek, bunun da adını koyduk. Yeni fuarlar gelecek. Hangi fuarlar olduğunu şimdiden söylemem doğru olmaz; çünkü üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İzmir'e değer katacak çalışmaların planlamasını yaptık. Katılan başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bize güç katıyorlar. Birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi.