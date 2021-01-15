  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika İzmir’e yeni fuar müjdesi

İzmir’e yeni fuar müjdesi

İzmir’e yeni fuar müjdesi

15.1.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yapılan İZFAŞ Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi'nin katıldığı toplantıda başkanlar İzmir için güç birliğine imza attı.

'BİZE GÜÇ KATIYORLAR'
Başkan Tunç Soyer, "2021 ve 2022 takvimini büyük bir ölçüde gerçekleştirdik. Hangi fuarları yapacağız, uluslararası organizasyonlarda kimler sorumluluk üstlenecek, bunun da adını koyduk. Yeni fuarlar gelecek. Hangi fuarlar olduğunu şimdiden söylemem doğru olmaz; çünkü üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İzmir'e değer katacak çalışmaların planlamasını yaptık. Katılan başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bize güç katıyorlar. Birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’e yeni fuar müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.