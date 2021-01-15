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Haberler Politika Karşıyaka’daki tartışmalı plan değişikliği davalık

Karşıyaka’daki tartışmalı plan değişikliği davalık

Karşıyaka’daki tartışmalı plan değişikliği davalık

15.1.2021

İZMİR Karşıyaka Atakent'te, özel bir okula ait arazide yapılan plan değişikliğine, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, "Yürütmeyi durdurma" davası açtı. Bölge halkı ile birlikte birçok kişinin itiraz ettiği plan değişikliği, geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçmişti. "Park, spor ve yeşil alan" olarak belirlenmiş arazi, yapılan değişiklikle "özel eğitim alanına" dönüştürülmüştü.

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