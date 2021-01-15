  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Meral Akşener de koronavirüs aşısı yaptırdı!

de yaptırdı!

Son dakika haberine göre; Genel Başkanı , Sağlık bakanı 'nın çağrısı üzerine koronavirüs aşısını yaptırdı.

Meral Akşener de koronavirüs aşısı yaptırdı!

15.01.2021, 12:39

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Çin'den gelen koronavirüs aşısını yaptırdı. Akşener, aşı uygulamasının ardından sosyal medya hesabından bir de mesaj yayınladı. Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını belirtti, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum." dedi.

AKŞENER'DEN AŞI PAYLAŞIMI

Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.

Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.

Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.

MHP lideri Devlet Bahçeli aşı yaptırdığını açıkladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meral Akşener de koronavirüs aşısı yaptırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.