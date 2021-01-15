Meral Akşener de koronavirüs aşısı yaptırdı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Çin'den gelen koronavirüs aşısını yaptırdı. Akşener, aşı uygulamasının ardından sosyal medya hesabından bir de mesaj yayınladı. Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını belirtti, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum." dedi.

AKŞENER'DEN AŞI PAYLAŞIMI

Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Sayın Fahrettin Koca, tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti.

Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum.

Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum.

MHP lideri Devlet Bahçeli aşı yaptırdığını açıkladı