İYİ Parti'den ihracı, Ankara 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilme gerekçelerinin bugün de yarın da arkasında duracağını söyledi. Özdağ, "Çok sert açıklamalar ve zaman zaman hakaretlerle de devam eden bir süreç yaşandı. Bunların olmaması gerekirdi; ama siyasette böyle şeyler yaşanıyor. Bunların bir bölümünü unutacağım; ama affetmeyeceğim şeyler de var" dedi. Özdağ, "Partimdeyim ve tüm faaliyetlerine katılacağım" dedi.

ENGİN ALTAY'A TEPKİ

ÜMİT Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, mahkemenin ihraç kararına yönelik değerlendirmelerine de tepki gösterdi. Özdağ, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yerlerine kayyum atanan HDP'li, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor. Meclis'te Genel Kurul'da HDP'li milletvekillerinin hukukunu savunuyor. Atatürkçü, Milliyetçi Ümit Özdağ'ın hukukunu savunmuyor. Bana en büyük hakareti yapmıştır" değerlendirmesinde bulundu.