İhraca itiraz eden İYİ Parti Muğla İl Yönetimi düşürüldü

İYİ Parti'nin aldığı ihraç kararı mahkemece iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, bu süreçte kendisine destek veren İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'a teşekkür ziyaretinde bulunacağının duyurulmasının ardından İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda 51 üye peş peşe istifa etti. İstifalarla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ yönetimi düşürülürken partinin Muğla İl Başkanlığı binasının kilidi ise değiştirildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Ümit Özdağ, Muğla'ya gelerek basın açıklaması yaptı.

AÇIKLAMAYA Özdağ'ın partiden ihraç edilmesine yönelik toplanan imza kampanyasına destek vermeyen Şekerdağ da katıldı. Özdağ, Şekerdağ'ın görevden alınmasına üzüldüğünü belirtip, "Çünkü Sayın Başkan sadece benim kendisini ziyaret etmem nedeniyle görevden alındı. Eğer gelmeseydim muhtemelen görevden alınma biraz gecikecekti ama yine gerçekleşecekti" dedi. Siyasete İYİ Parti'de devam edeceğini söyleyen Özdağ, yeniden ihraç talebi olup olmayacağı yönündeki soruları cevapsız bıraktı.