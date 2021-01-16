Kınık’tan sonra Dikili’ye yeni hastane geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Dikili ilçesine bir devlet hastanesinin müjdesini verdi. Dağ, "Bakırçay bölgesinde daha önce Bergama'da bulunan hastaneye bir ek bina yaparak oradaki kapasiteyi artırmış ve Kınık'ta yeni bir hastane inşa etmiştik. Şimdi de inşallah 70 yatak kapasiteli, ameliyathaneleri, poliklinikleri ve ekipmanlarıyla tam donanımlı bir hastaneyi Dikili'ye kazandıracağız. İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.