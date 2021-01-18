‘Kimse bana bir şey sormadı ona yanarım’

Başkanvekilliği seçimini AK Parti'ye kaptırmanın şokunu yaşıyor. Partililer, AK Parti adayı Pehlivan'a oy atan isimlerin bulunup partiden ihraç edilmesini isterken bu süreçte Menemen Belediyesi CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Yılmaz'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi.



ALNIMA LEKE YAPIŞMAZ

Yılmaz, "Hiçbir kumpas beni yıpratamaz. Hiçbir leke alnıma yapışmaz. Hiç bir parti yetkilisine beni başkan yapın diye talepte bulunmadım. Ben olmadım diye partimi ve Menemen'i satmam. Çünkü ben gücümü partimin bağrından ve Menemen halkından alıyorum" dedi. CHP'li Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu partinin 2 yıldır grup başkanvekiliyim. Bu grubu en iyi ben tanırım. Kim kime ve neye, ne duygular besler bunu benden iyi kimse bilemez. Kimse bana gelip de 'sen ne düşünüyorsun' demedi. Yanarım ona yanarım" dedi.