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Haberler Politika ‘AB ile ilişkilerde olumlu bir atmosfer hakim’

‘AB ile ilişkilerde olumlu bir atmosfer hakim’

‘AB ile ilişkilerde olumlu bir atmosfer hakim’

19.1.2021

AB'NİN dönem başkanlığını 1 Ocak'ta Portekiz'e devreden Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas dün çalışma ziyareti için Ankara'ya geldi. Görüşme sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" diye konuştu. AVRUPA'DAN da olumlu adımlar gelmesi sayesinde daha pozitif bir atmosfer oluştuğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür" dedi. Yunan Başpiskopos'un açıklamalarına da sert çıkan Çavuşoğlu, "İlk defa bir din adamının böyle bir söylem içinde olduğunu gördük, hayret ettik. Umarım Yunanistan'da bu tür provokasyonlar yerine aklı selim hakim olur" ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL YORUMU
ALMAN mevkidaşı Maas ile düzenledikleri basın toplantısında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Başkan Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz" ifadelerini kullandı.

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