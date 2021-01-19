ABD’de paralel devlet korkusu

ABD'de Başkanlık Yemin Töreni için Washington'da ve Pentagon'da benzeri görülmemiş güvenlik önemleri alındı. Her köşe başının Ulusal Muhafızlarca tutulduğu başkentte Pentagon'u paralel devlet korkusu saldı. Askerlerin içinden çıkabilecek Trump yanlılarının olaylara zemin hazırlamasından endişelenen Pentagon, şehirde görevli 25 bin Ulusal Muhafızın FBI soruşturmasından geçirilmesini istedi.

GÖÇMEN PROTOKOLÜ İPTAL

ÖTE yandan seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesi ile uygulayacağı emirleri açıkladı. Biden'ın göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan birçok emirde değişiklik yapması bekleniyor. Klain, Biden'ın yeni emirlerinin korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların günlük hayatlarında ve 100 gün içinde eyaletler arası yolculuk yapması durumunda maske takmasını zorunlu hale getireceğini belirtti. Klain, Biden'ın Meksikalı göçmenlerin ABD'ye girmesini engelleyen Trump'ın Göçmen Koruma Protokolleri'ni de iptal edeceğini belirtti.