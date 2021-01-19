Türkiye hamleleriyle asırlık düzeni bozdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş İl Kongrelerine video konferans ile katıldı. Burada yaptığı açıklamada 2023 seçimlerinin kritik olduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HASRET GİDERMEK İSTİYORUZ

Çarşamba günü itibarıyla 42 il kongremizi tamamlamış olacağız. İl kongrelerimizi çok farklı planlıyorduk. Niyetim 81 ilin tamamına, bu mümkün olmasa da gidebildiğim kadarına bizzat iştirak etmekti. Vatandaşlarımız ile hasbihal edip, hasret giderecektik. Salgın nedeniyle buna fırsat bulamadık. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve aşı sürecinin başarıya ulaşması ile bahar aylarından itibaren sizlerle yüz yüze hasret gidermek istiyoruz. AK Parti hiçbir zaman seçimden seçime milletin kapısını çalan bir parti olmadı. Biz günün 24 saatini, yılın 365 gününü milletine adayan bir partiyiz.

TATLI SU SİYASETÇİLERİ DE VAR

Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların yüzü seçimden seçime görünür. Biz millete olan hizmetkarlığını sürdüren bir partiyiz. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat kat fazlasını yaptık. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin büyük bölümünü biz inşa ettik. Son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yılı korona virüs salgınının gölgesinde tamamladık. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde bu süreci en az sıkıntı ile tamam-lama gayreti içinde olduk. Vatan-daşların kendisini sahipsiz his-setmemesi için elimizden geleni yaptık. Ekonomide güçlü bir yük-seliş için gereken reformları yürü-tüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemi-zin potansiyelini, yatırım, istihdam ve büyüme odaklı bir şekilde haya-ta geçiriyoruz. Türkiye'nin küresel ve bölgesel gücü arttıkça saldırıla-rın da arttığı bir gerçek. Türkiye, yaptığı hamlelerle zulüm üzerine kurulu düzeni derinden sarsıyor. Artık masa başında çizilen hari-talar hayata geçirilemiyor. Artık bölgemizde tabii kaynakların yağ-malanması için kolayca savaşlar çıkarılamıyor.



TARİH KENDİ HÜKMÜNÜ VERİYOR

Artık küçük çekişmeler kışkırtılarak ülkeler cendereye alınamıyor. Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye yaptığı hamlelerle sömürü üzerine kurulu asırlık düzeni kökünden sarsıyor. Türkiye aleyhinde kullanılan malzemelere bakın hepsinin ardında bunu göreceksiniz. Kim ne derse desin tarih kendi hükmünü veriyor. Bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece önemlidir. Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu görünürler, işin ucu kendilerine dokunduğunda yasakçılıkta sınır tanımazlar. Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık. Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vakti. Güçlü ve büyük Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize sahip çıkalım.



2023 SEÇİMİ ÜLKEMİZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

2023 seçimlerinin kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "2023'e bu duygu, bu inanç ve şuurla hazırlanmak durumundayız. AK Parti bugüne kadar 15 genel seçime, mahalli seçime, cumhurbaşkanı seçimine, halk oylamasına girmiştir. Hepsinden de birinci çıkmayı başarmıştır. Her seçim önemlidir ama 2023 ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası olacak. Hala eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar, vesayetin, darbenin hakim olduğu o kötü günleri geri getirmek isteyenler var güçleriyle çalışıyor" dedi.