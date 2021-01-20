ABD en zor demokrasi sınavını veriyor

ABD'de seçim sürecindeki gerginlikler ve Kongre'de yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşecek Başkanlık Yemin Töreni için başkent Washington'da ve Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) son yıllarda benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri alındı.



DERİN GÜVENLİK ÇATLAĞI

5 kişinin yaşamını yitirdigi onlarca kişinin de yaralandığı kanlı Kongre baskınıyla sarsılan ülkede derin bir güvenlik çatlağının oluştuğu aşikar. Yıllardır dünyanın birçok ülkesine demokrasi getirme kisvesi altinda müdahaleden çekinmeyen Amerika Birleşik Devletleri, 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçim sürecinin başından bu yana aslında hiç de demokrasi ile bağdaşmayacak olay ve eylemlere sahne oluyor. Seçim kampanyası boyunca seviyesiz propagandalara maruz bırakılan seçmenin gerilimi Başkan Donald Trump'ın söylemleri ile tavan yaptı. Ve süreç Kongre baskınıyla yeni bir boyut kazandı. Dünyanın en iyi korunan kurumlarının böyle kanlı bir baskına sahne olması, üstelik bu saldırıyı da seçmen kılığındaki Trump militanlarınca gerçekleştirilmesi ABD'de hem demokrasinin sorgulanmasına hem de güvenlik kaygılarının artmasına neden oldu.



SON DERECE KIRILGAN BİR DÖNEM

Artık ABD'de iktidar değişimi, güvenlik riskleri açısından en kritik süreç olarak değerlendiriliyor. Yeni ve seçilmiş Başkan Joe Biden'ın görevi devralacağı bu devir teslim süreci hem ülkeye yönelik dış müdahaleler hem de ABD'nin dış operasyonları açısından kırılgan bir dönem olarak nitelendiriliyor.





GÖRÜLMEMİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Bu nedenle tören için ülkenin ya-kın tarihinde görülmemiş önlemler alınıyor. Törende görev yapacak tam teçhizatlı 25 bin Ulusal Muhafız tek tek Pentagon tarafından güvenlik soruş-turmasından geçiriliyor.



PENTAGON ALARMA GEÇTİ

KONGRENİN etrafına iki metre yüksekliğinde sabit çelik bariyer yerleştirilirken, Washington'daki birçok cadde ve sokakta asker ve polis araçları konuşlandırıldı. Kongrenin etrafındaki birçok cadde de trafiğe kapatıldı. ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu Pentagon binası da, tören alanına 5 kilometre mesafede olmasına rağmen olağanüstü önlemlere sahne oluyor. Kongre'nin önündeki alanla doğrudan bir ilişkisi bulunmayan Pentagon binası ve çevresinde alınan önlemlerin ordu içinden yemin törenine yönelik herhangi bir girişime karşı tedbir alındığı ihtimalini akla getiriyor.



SALDIRI KAYGISI NEDENİYLE ALAN DİKENLİ TELLERLE ÇEVRİLDİ

ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın görevi resmen devralmasına saatler kala iç tehdit endişesiyle Kongre binasının etrafı beton blokların yanı sıra dikenli tellerle çevrildi. Kongre binası ve Washington Anıtı arasında kalan bölgedeki yollar ve metro istasyonları kapatıldı. Yemin töreninin yapılacağı alan, silahlandırılmış hale getirildi. Diğer taraftan, töreninin gerçekleştirileceği Kongre binası dışında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Temizlik çalışmalarını yürüten görevlilerin, yemin töreni alanında provalara da devam ettiği görüldü.



GERİLİMİN ZİRVE YAPTIĞI TRUMP MİTİNGİ

SEÇİM ve sonrasındaki süreçte özellikle Trump tarafından ortaya atılan usulsüzlük iddiaları, ülkedeki gerginlik ve kutuplaşmayı çok tehlikeli noktalara taşırken, on binlerce Trump destekçisinin 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği gösteriyle ülkedeki gerilim zirve yaptı.

1814'TEN BU YANA İLK İŞGAL

KONGREDE, Başkanlık Seçimleri Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumları yapılırken, göstericiler Kongre'ye yürüdü ve yetersiz güvenlik önlemlerinden dolayı bariyerleri aşan çok sayıda gösterici binaya girdi. Ulusal Muhafızların sevk edilmesi ile olaylar kontrol alındı ancak 1814'teki İngiliz işgalinden sonra Amerikan Kongresi ilk kez bu denli bir işgale tanıklık etti.



BÖLGEDEKİ MUHAFIZ SAYISI 2 ÜLKEDEKİ ASKER SAYISINI GEÇTİ

WASHİNGTON'DA şu anda bulunan Ulusal Muhafız sayısının, Pentagon'un geçen hafta duyurduğu çekilme sürecinden önce Afganistan ve Irak'taki ABD askerlerinin sayısının toplamından fazla olduğu belirtildi. Daha önceki törenlerde ağır silahları olmayan Ulusal Muhafızların, Biden'ın yemin töreninde ağır silahlarla görev alacak olması dikkati çekti.



50 EYALETTE SİLAHLI İSYAN HAZIRLIĞI VAR

KONGRE olayları ile ilgili soruşturma devam ederken, Trump'ı destekleyen bazı gruplar Demokrat Joe Biden'ın Başkanlık Yemin Töreni'nin düzenleneceği 20 Ocak'ta (bugün) 50 eyalette silahlı gösteri düzenleyeceğini açıkladı. Bu bilgilerin yanı sıra bazı silahlı eylemlerin de yaşanabileceği istihbaratı üzerine, ABD ordusu Washington'a sevk ettiği 8 bin 500 Ulusal Muhafız sayısını önce 21 bine, ardından 25 bine kadar çıkardı.

Zümrüt YILMAZ