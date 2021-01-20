Altun, Avrupa’daki Türk gençlerle buluştu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Avrupa'da yaşayan Türk gençlere yönelik düzenlenen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı" projesinin açılışı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla gerçekleşti. Buradaki konuşmasında dijital dünyada siber vatan ve siber güvenlik konularının üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini dile getiren Altun, "Devletlerin egemenliği ilkesi siber alanda da geçerli. Biz dijital sınırlarımız içinde de faşizm ve sömürgeciliğe karşı mücadele ediyoruz" dedi. Altun, milli platformlara yönelimin artması gerektiğini de vurguladı.