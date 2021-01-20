  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Altun, Avrupa’daki Türk gençlerle buluştu

Altun, ’daki Türk gençlerle buluştu

Altun, Avrupa’daki Türk gençlerle buluştu

20.1.2021

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Avrupa'da yaşayan Türk gençlere yönelik düzenlenen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı" projesinin açılışı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla gerçekleşti. Buradaki konuşmasında dijital dünyada siber vatan ve siber güvenlik konularının üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini dile getiren Altun, "Devletlerin egemenliği ilkesi siber alanda da geçerli. Biz dijital sınırlarımız içinde de faşizm ve sömürgeciliğe karşı mücadele ediyoruz" dedi. Altun, milli platformlara yönelimin artması gerektiğini de vurguladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altun, Avrupa’daki Türk gençlerle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.