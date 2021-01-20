‘PKK karşısında kararlı durmalıyız’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta temaslarına dün de devam etti. Akar, bu kapsamda dün IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Akar, "Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı. Aramızdaki işbirliğini güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında kararlı bir şekilde durmalıyız" dedi. Akar, "Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp, komşularımızla huzur içinde yaşamaktır" ifadelerini kullandı.