Reform çalışmaları son aşamada

AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin reform hazırlıkları ve Cumhur İttifakı'nın geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



2023 HEDEFİNE BİZ TAŞIYACAĞIZ

Salgın nedeniyle kongrelerimizi canlı bağlantı ile yapmaktan elbette memnun değiliz. Dünyanın içinde bulunduğu bu durumda başka çaremiz olmadığı için kongrelerimizi bu şekilde tamamlayacağız. AK Parti'nin yolu, milletin yolu, davası, milletin davası, gücü, milletin gücüdür. Böyle bir misyon ile yola çıkmış, girdiği her seçimden zaferle çıkmış bir partinin mensuplarının görevi hedefi daha ileriye taşımaktır. Bizler seferle mükellef kadrolar olarak, Rabbim bizlere nice zaferleri nasip etmiştir. Bundan sonra da nicelerini nasip edecek. Halka ve Hakk'a hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine biz ulaştıracağız. Gençlerimiz ile ülkemizi 2053 vizyonuna biz taşıyacağız. Hep daha büyük projelere imza atacağız.



MİLLETİMİZİ YANILTMADIK

Biz 2001'de partimizi kurduğumuzda Türkiye yakın dönemin en önemli kaoslarından birini yaşıyordu. Milletimiz AK Parti'yi umut olarak görmüş, kuruluşundan 15 ay gibi kısa bir süre sonra iktidara getirmişti. Milletimizi yanıltmadık. Var gücümüzle çalıştık, mücadele ettik. 18 yıldır karşımıza çıkarılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Vesayetin engellerini nasıl aştığımızı daha dün gibi hatırlıyoruz. Türkiye'nin diplomasiden, ekonomisine kadar geniş her cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyarak Türkiye'yi şikayet edenleri unutmayacağız.



DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK GÜÇTE

Tuzaklar ve saldırılardan kurtulan Türkiye, bölgede ve dünyada dengeleri belirleyecek bir güce ulaşmıştır. Milletin rotasını şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufku daha iyi görmeye başladık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katladık. Siz her projemize karşı çıkanlara, her politikamızı eleştirenlere bakmayın, her yatırımdan onlar da faydalanıyor. Milletimiz 18 yıldır 'istemezükçülerin' hiçbirine itibar etmedi.



AKIL SAHİBİ HERKES GÖRÜYOR

Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler, deprem altyapımızın gücünü göstermiştir. Akıl ve vicdan sahibi herkes Türkiye'nin güvenlik ve diplomaside nereden nereye geldiğini görüyor. Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen, talepleri görünmez gelen ülkeden, her olayda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke haline geldik. Salgın sonrası yeniden yapılanacağı görülen siyasi süreçte en önemli gücün Türkiye olmasının arkasında böyle bir durum var. Planı, projesi olan tek parti AK Parti, Cumhur İttifakı'dır. Diğerlerinin tamamı eski Türkiye kalıntısı tavırlarla vakit öldürmektedir.



'CHP TAM BİR KARA MİZAH ÖRNEĞİDİR

DAHA kendi partisi içindeki taciz, hırsızlık ve tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmasının kara mizah örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye fayda gelmez. Bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi. Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.