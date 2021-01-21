ABD’de sıra dışı devir teslim

SALGIN ve 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınının gölgesinde gerçekleşen Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni, Donald Trump'ın da törene katılmaması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Biden, dün yemin ederek resmen görevine başladı. 5 kişinin öldüğü kanlı baskının gölgesinde geçen törene olağanüstü güvenlik önlemleri de damgasını vurdu. Biden'ın yemin töreni seremonik bir gösteriden ziyade herkesin yakından takip edeceği bir güvenlik testine dönüştü.



SADECE BİN DAVETLİ KATILDI

Tören, Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde Kongre binasının batı kanadında kurulan dev sahnede gerçekleştirildi. Normal yemin törenlerine ortalama 200 bin kişiyi davet eden komite, bu yıl bu sayıyı bin ile sınırlandırdı. Davetlilerin tamamına yakını Kongre üyelerinden oluşurken, senatör ve vekillere sadece birer kişiyi yanlarında misafir olarak getirebilecekleri bildirildi. Lady Gaga'nın Amerikan ulusal marşını okumasının ardından ilk önce Kamala Harris yemin ederek Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Biden da, İncil üzerine yemin ederek ABD'nin resmen 46. Başkanı oldu.





TÖRENE KATILMAYAN 3. BAŞKAN

ABD tarihinde daha önce 1869'da Andrew Johnson, yeni başkan olan Ulysses S. Grant'ın yemin törenine katılmamıştı. 1921 yılında ise Woodrow Wilson, Beyaz Saray'dan Kongre'ye kadar araçta eşlik ettiği Warren G. Harding'ın yemin törenine, kısa süre önce geçirdiği felç nedeniyle katılamamıştı. Böylece Trump, ülke tarihinde devir teslim törenine katılmayan 3. başkan oldu.

12 ASKER GÖREVDEN ÇIKARILDI

ABD basınındaki haberlere göre en az 12 asker "güvenlik kaygıları" nedeniyle yemin töreninde görev yapacak ekiplerden çıkartıldı. Askerlerin herhangi bir saldırı girişiminde bulunmamaları için aşırı sağ ile bağlantıları araştırılmıştı.





DONALD TRUMP BEYAZ SARAY'A HELİKOPTERLE VEDA ETTİ

JOE Biden'ın yemin törenine katılmayı reddeden ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray'ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti. Öte yandan hazırladığı yaklaşık 20 dakikalık videoyla veda eden Trump, "On yıllardır yeni bir savaş başlatmayan ilk ABD Başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Trump'ın, Beyaz Saray'daki son gününde, kızı Tiffany Trump için nişan töreni düzenlendi.