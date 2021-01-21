CHP’de Genel Başkan’a mektup yazılmaz

Partide 'tek adam' eleştirileri yapılan, hamleleriyle de bu sözleri boşa çıkamayan Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan'a mektup yazılmaz. Randevu alınır, gelinir konuşulur. Kim arzu ediyorsa, telefonu açar, randevuyu ister. Gelir, otururuz konuşuruz. Varsa bir sorunları dinler çözeriz. Yoksa, 'Ben mektup yazdım' gibi şeyleri kabul etmeyiz bu doğru değil" dedi.

İNCE KONUSUNDA PES ETTİ

KILIÇDAROĞLU uzun süredir "oyları bölmeyelim" sloganı ile parti kurmasının önüne geçmek istediği Muharrem İnce konusunda pes

ettiğini ortaya koyan bir açık-lama yaptı. Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen soruya cevaben İnce'nin parti kurmasıyla ilgili olarak "İsteyenler parti kurar. Ne diyelim" ifadelerini kullandı.





VEKİL ÇELEBİ'DEN ÖZTRAK'A GÖNDERME

CHP İzmir Milletvekili Meh-met Ali Çelebi ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak arasında başlayan tartışma sürüyor. Öztrak'ın "mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneğimiz yok" ifadeleri üzerinden açıklama yapan Çelebi, kararı CHP üyelerinin takdirine bıraktıkla-rını belirtti. İnce'nin partisine geçeceği iddia edilen Çelebi, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na 'parti içi demokrasi' konulu bir mektup yollamıştı. Sosyal medyadan Öztrak'a gön-dermede bulunan Çelebi, "Mektuplaşma geleneğimiz yokmuş! Sayın parti söz-cümüz bugüne kadar kendisi dahil bütün vekillerle görüşmeleri bilmiyor olamaz. PAR-TİDE BİRLİK, PARTİDE DEMOKRASİ, KURUCU DE-ĞERLER, 1.PARTİ OLMAK diyoruz. ADIM BEKLİ-YORUZ! Vefakar CHP üyelerininin takdirine bırakıyoruz" dedi.