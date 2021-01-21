Madrid’de bakımevinde şiddetli patlama

İSPANYA'NIN başkenti Madrid'de şehir merkezindeki bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı görülüyor. Madrid Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada patlamada 2 kişinin öldüğü bilgisi verildi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Binanın yaşlıların kaldığı bir bakımevi olduğu belirtildi.