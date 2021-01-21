  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Madrid’de bakımevinde şiddetli patlama

’de bakımevinde şiddetli patlama

Madrid’de bakımevinde şiddetli patlama

21.1.2021

İSPANYA'NIN başkenti Madrid'de şehir merkezindeki bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı görülüyor. Madrid Belediye Başkanı tarafından yapılan açıklamada patlamada 2 kişinin öldüğü bilgisi verildi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Binanın yaşlıların kaldığı bir bakımevi olduğu belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Madrid’de bakımevinde şiddetli patlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.