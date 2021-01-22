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Haberler Politika AK Parti Buca’dan parka isim tepkisi

’dan parka isim tepkisi

AK Parti Buca’dan parka isim tepkisi

22.1.2021

AK Parti Buca İlçe Başkanlığı, Buca Belediyesi tarafından Menderes mahallesinde yaptırılan parka Bekir Coşkun adının verilmesi ve heykelinin dikilmesi kararını sert bir dille protesto etti. AK Parti Buca İlçe Başkanı avukat Hakan Kalfaoğlu, "Cumhurbaşkanımıza, iktidara, seçmenimize hakaret eden demokrasi düşmanlarının heykelini Buca'da istemiyoruz" dedi. Buca İlçe teşkilatına mensup yaklaşık 100 kişilik grup dövizlerle yapımı devam eden park alanında etkinlik düzenledi. Buca Belediyesinin aldığı bu yanlış karardan bir an önce dönmesi gerektiğini belirten Kalfaoğlu, "Demokrasiye, AK Parti'ye, iktidara hakaret etmiş bir insanın heykeli buraya konamaz" dedi.

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