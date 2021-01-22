Bağdat’ta çifte intihar saldırısı

Patlamaların ardından olay yerlerinde can pazarı yaşanırken, güvenlik güçleri de üst düzey tedbir aldı. Polis kaynakları, patlamaların Tayaran Meydanı'ndaki pazar yerinde meydana geldiğini duyurdu. Yaralananların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği bildirildi. Saldırıda patlayıcı yelek kullanıldığı dile getirildi.

'BARIŞ HEDEF ALINDI'

IRAK Cumhurbaşkanı Berhem Salih, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Sivil vatandaşları hedef alan patlamanın zamanlamasına dikkati çeken Salih, "Karanlık odaklar bu iki patlamayla ulusal kazanımları ve halkın barış ve geleceğini hedef almak istedi. Ülkemizin istikrarını hedef alan bu sahte girişimlerin şiddetle karşısında duruyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DEN KINAMA

TERÖR saldırısına Türkiye'den de kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.