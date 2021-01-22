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Haberler Politika Kızılay’dan Afganistan’da 500 aileye gıda yardımı

Kızılay’dan Afganistan’da 500 aileye gıda yardımı

Kızılay’dan Afganistan’da 500 aileye gıda yardımı

22.1.2021

TÜRK Kızılay, Afganistan'ın kuzeyinde yardıma muhtaç 500 aileye gıda yardımında bulundu. Yardımların dağıtım törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya ve Afgan Kızılayı yetkilileri katıldı. Gıda kolileri, güvenlik endişeleri ve ekonomik sorunlar nedeniyle Faryab, Sar- e Pul ve Cüzcan vilayetlerden Belh vilayetine göç eden ailelere teslim edildi.

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