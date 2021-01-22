Kızılay’dan Afganistan’da 500 aileye gıda yardımı

TÜRK Kızılay, Afganistan'ın kuzeyinde yardıma muhtaç 500 aileye gıda yardımında bulundu. Yardımların dağıtım törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya ve Afgan Kızılayı yetkilileri katıldı. Gıda kolileri, güvenlik endişeleri ve ekonomik sorunlar nedeniyle Faryab, Sar- e Pul ve Cüzcan vilayetlerden Belh vilayetine göç eden ailelere teslim edildi.