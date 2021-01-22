Sevgi yolu esnafına Batur’dan destek sözü

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi nedeniyle zor durumda olan Sevgi Yolu esnafını ziyaret ederek, "Yanınızdayız, esnafımıza destek olmak ve Sevgi Yolu'nu daha güzel günlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Başkan Batur, işletmelere yönelik ziyaretlerini Sevgi Yolu esnafı ile sürdürdü. Çoğu 20 yıldan fazla bir süredir Sevgi Yolu'nda hizmet veren esnaf, ilk kez bu kadar sıkıntıda olduklarını ve pandemi kısıtlamalarından çok etkilendiklerini söyledi. Kitapçıların yoğun olarak bulunduğu, öğrencilerin ve kitapseverlerin uğrak yeri olan Sevgi Yolu'nda hareketliliği artırmak için imza günleri, festival gibi etkinliklerin düzenlenmesini isteyen esnafa Başkan Batur destek sözü verdi.

EKİPLERE TALİMAT

Sevgi Yolu'nun fiziki şartlarının iyileştirilmesi için fen işleri ekiplerini yönlendiren Başkan Batur, şöyle konuştu: "Pandemi kısıtlamalarının ekonomik etkilerinin en çok esnafımızı mağdur ettiğinin farkındayız ve bu dönemde esnafımızın ayakta durabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Sevgi Yolu çalışmaları programımızda var ve bunları pandemi sonrası hemen uygulamaya koymak istiyoruz."



KAPIMIZ SIZE DAIMA AÇIK

SEVGİ Yolu'nun kitapseverler ve öğrenciler için çok önemli bir merkez, aynı zamanda İzmirlilerin, yerli ve yabancı turistlerin severek gezdiği bir bölge olduğunu da vurgulayan Batur, "Sevgi Yolu İzmir'in en gözde otellerinin yanı başında. Sevgi Yolu'ndaki esnaf dostlarımıza kapımız her zaman açık. Sizlerle birlikte bu sokağı daha güzel bir hale getirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı