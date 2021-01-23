“15 Şubat’ta okulda olmak istiyoruz”

2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili öncesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Şubat'ta sizi okula çağırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Her ilden bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta yarıyıl tatili zilini çalan Bakan Selçuk, öğrencilerden aylardır çok vakit geçirdikleri ekran karşısından bu tatilde biraz uzak kalmalarını istedi. Selçuk, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için farklı sınıf düzeylerine uygun hazırlanan her güne özel bir etkinliğin yer aldığı "Birlikte 23 Gün" çalışmasını da tanıttı.