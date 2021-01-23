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Haberler Politika ‘Ege karasularında tavrımız değişmez’

‘Ege karasularında tavrımız değişmez’

‘Ege karasularında tavrımız değişmez’

23.1.2021

Türkiye'nin AB Daimi Tem-silciliği'nde gazetecilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Liderler Zirvesi'nin ardından ilişkilerde pozitif bir ortam oluştuğuna dikkati çekti. Atılabilecek somut adımların tespiti için bir yol haritası üzerinde mutabık kalındığını bil-diren Çavuşoğlu, Yu-nanistan'ın karasuları açıklamalarına ilişkin de, "Ege'de karasu-ları konusunda Türkiye'nin tavrı değişmemiş-tir" ifadesini kullandı.

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