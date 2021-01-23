Türkiye Sakatlar Derneği'nin Tekirdağ Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar'ın basketbolcu Semih Erden'i rüyasında görmesi bir hayıra vesile oldu. Kocaçınar, milli sporcuyu rüyasında gördüğünü belirterek, kendisine sosyal medyadan ulaştığını ifade etti. Semih Erden'e mesaj attıktan sonra menajerinin kendisine bir kaç gün sonra ulaştığını anlatan Kocaçınar, "10 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundular. Çok teşekkür ediyoruz. Elimize ulaşan sandalyeler ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak" ifadelerini kullandı.
Gördügü rüya bir hayıra vesile oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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