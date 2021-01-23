CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı. Altun'un avukatının itirazı üzerine savcılık tarafından Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan yeni bir iddianame hazırlanmasına karar verilmişti.
Kaftancıoğlu’na 6 yıl hapis istemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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