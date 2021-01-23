Osman Kavala hakkındaki beraat kararı bozuldu

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarına yönelik yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Mahkeme, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Daire, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.