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Haberler Politika Osman Kavala hakkındaki beraat kararı bozuldu

hakkındaki beraat kararı bozuldu

Osman Kavala hakkındaki beraat kararı bozuldu

23.1.2021

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarına yönelik yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Mahkeme, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Daire, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

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