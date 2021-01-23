MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim söylentilerini yaptığı açıklama ile yalanladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma kararlılığımızın güvencesi ve de kaynağı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur. Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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