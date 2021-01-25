Başkan Erdoğan’ın 2030 stratejisi

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Eski Türkiye'de bırakın bir yıl sonrasını 6 ay sonra ne olacağına ilişkin strateji ortaya konamazdı.

Çünkü birbirinin gözünü oyan koalisyon hükümetleri vardı. Üç aylık hükümetler...

Farklı partilerin bakanları günü kurtarma peşindeydiler. Aziz Türk Milleti başını CHP'nin çektiği azgın muhalefetin AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek için siyaseti kilitlediği 2007 yılında tarihi bir kararla Cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayan referanduma EVET diyerek Türkiye'nin önünü açtı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. CHP takozluk yapınca 2017 yılında CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'Nİ

SEÇTİ. 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçti.

TÜRKİYE bugün 2023, 2050, 2071 stratejileri yapan bir bölgesel güçtür.

Yani eski Türkiye iki yıllık, bir yıllık strateji yapamayan süreçlerden kurtuldu.

25 yıl, 50 yıllık stratejiler yapıyor.

Uzun vadeli yeni bir strateji de Başkan Erdoğan liderliğinde hazırlandı.



MİLLİ SAVUNMADA 2030 STRATEJİSİ

Bu strateji 10 yıl sonra yeni dünya düzeninde Türkiye'yi KÜRESEL AKTÖR yapacaktır. HEDEF BÜYÜK. Türkiye'nin gözbebeği haline gelen savunma sanayii alanında muazzam gelişmeler içeren STRATEJİ devrede. HAVA SAVUNMADA 2025-2026'DA S-400 SEVİYESİNE

YAKLAŞILACAK. MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZ

2028'de göklerimizde uçacak.

Siper'le ilgili (Yerli yapım uzun menzilli hava savunma sistemi) 2025-2026'larda S-400'lerle ilgili çalışmalara parelel hava savunmamız MİLLİ OLACAK. Ana parametre öncelikli olarak stratejik sistemlerdeki bağımsızlık olacak. Türkiye'nin İHA kullanımı oyun değiştirici bir faktör oldu. Bunun çeşitli ortamlarda kara, deniz, denizaltı, hava unsularına entegre edilmesi sağlanacak.

İnsansız sistemlerle, güçlü ordu omurgası oluşturularak biyo-teknoloji, insan robot ilişkisi, yapay zeka konusunda 2030 hedefleri gerçekleşecek. İnsansız deniz araçları yeni nesil denizaltilar, milli helikopterler, Anadolu'dan sonra ikinci uçak gemisi 2030 stratejisinin hayati başlıkları olarak göze çarpıyor.



FÜZE ATMA PLATFORMLARI

Türkiye son haberleşme uydusunu ABD'li işadamı Elon Musk füzesi ile uzaya gönderdi. Gelecek 10 yılda füze atar ve füze savar sistemleri öne geçecek.

TÜRKİYE 10 yıl içinde MİLLİ FÜZE ATMA PLATFORMUNU KURACAK.

ANAVATAN, MAVİ VATAN, GÖK

VATAN STRATEJİLERİYLE HEDEF

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE. BATI

İLE DOĞU ARASINDA KİLİT ÜLKE

TÜRKİYE OLACAK.

Nereden nereye gidiyoruz. Bir yıl sonrayı düşünme fırsatı bulamayan Türkiye'den büyük ve güçlü Türkiye'ye.

Siyasi ve ekonomik istikrar, milli birlik ve beraberlik ile güçlü lideriyle 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı Anadolu olacaktır. Bugünlere kolay gelmedik.

Türkiye'ye uzanan sinsi siyasi planlar tek tek bozulmaya devam edecek.