Ekonomi yönetimine ucuz gıda talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok gıda ürününde yaşanan fiyat artışlarının arka planında olup bitenlerin araştırılması için ekonomi yönetimine talimat verdi. Erdoğan'ın, "Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaşın gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım" dediği öğrenildi. Erdoğan, restoran ve lokantaların açılması konusunu Kabine toplantısında değerlendirerek, önerileri Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını söyledi. Erdoğan, bankalara seslenerek bu dönemde vatandaşın, esnafın, yatırımcının yanında olmaları mesajı verdi.



ESNAF DOSYASI KABİNE'DE

Erdoğan, önceki gün TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesinde önemli mesajlar verdi. Başkan Palandöken, görüşmede esnafın sorunlarına çözüm önerilerini içeren 6 maddelik dosya sundu. Palandöken'in aktardığı bilgiye göre Erdoğan, kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kafe, kır bahçesi, halı saha gibi işletmeler ile yalnıza paket servisi yapan lokanta, restoranların müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyete başlaması konusunu Kabine'de değerlendireceklerini ifade etti.



BANKALAR KARLA ÖVÜNMESİN

Başkan Erdoğan, "Kabine toplantısında ilgili bakanlarla konuşacağız. Konuyu bizatihi izliyorum. Bilim Kurulu ile paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı. Enflasyon ve faizi düşürmenin öncelikli olduğunu belirten Erdoğan, dünyadan örnekler vererek "Neden bizde yüksek? Vatandaşı hem faiz hem enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Bankalar vatandaşa, esnafa, işletmelere düşük faizli kredi kullandırmalı. Bunu vatandaşa yansıtmalı. Vatandaşları bunaltmayacağız" dedi.



GIDA FİYATLARI DÜŞECEK

Bankalara da seslenen Erdoğan, "Bankalar karlarıyla övünüyor. Kazançlarını yapsınlar. Vatandaşın, esnafın, yatırıcının, sanayicinin yanında yer alsınlar, önünü açsınlar" diye konuştu. Başkan Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışın öncelikli meseleleri olduğunu vurgulayarak, "Fiyatlar neden bu kadar yüksek? Yağ, bakliyat, sebze, meyve fiyatları pahalı. Vatandaşa bu kadar pahalı gıda tükettirmeyeceğiz. Çözüm bulacağız. İlgililere, gerekli yerlere talimatı verdim. Gıda fiyatları aşağı çekilsin diye. Ama öyle ama böyle bu iş bitecek. Fiyatlar böyle yüksek devam etmeyecek" değerlendirmesini yaptı.



3 BİN 603 KİŞİNİN ATAMA TÖRENİNE KATILACAK

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başta engelliler olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmalarını sürdürürken yeni yılın ilk ataması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle yapılacak. 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurası Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirilecek.



ELAZIĞ DEPREM KONUTLARI BUGÜN SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

ELAZIĞ'DA 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 şiddetindeki depremin ardından 1 yıl içinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları bugün Başkan Erdoğan'ın bizzat katılacağı törenle sahiplerine teslim edilecek. Korona virüs nedeniyle İstanbul ve Ankara dışındaki programlarını erteleyen Erdoğan, 73 gün sonra ilk kez bir il ziyareti gerçekleştirecek.

Hazal ATEŞ