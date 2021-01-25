İP’ini koparan başkan pişkinlikte sınır tanımadı

Pandemi nedeniyle yasak olmasına rağmen arkadaşlarıyla birlikte kendisine ait çiftlikte 54. yaş gününü kutlayan İncirliova Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Aytekin Kaya'nın parti görüntülerini belediye çalışanı olan eski makam şoförünün sızdırdığı ortaya çıktı.

ESKİ MAKAM ŞOFÖRÜNE FIRÇA

İP'Lİ İncirliova Belediye Meclis Üyesi Muammer Öztürk'ün korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmesinden iki hafta sonra kaydedilen ve büyük tepki çeken görüntüler sonrasında Başkan Aytekin Kaya, görüntüleri sosyal medya hesabına koyan ve tepkiler üzerine kaldıran belediye çalışanı ve eski makam şoförü olan Mehmet Üstüner'i fırçaladı. Kaya, görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Üstüner'e "Beni Türkiye'ye rezil ettin" dediği iddia edildi.

'BÖYLE BİR TERBİYESİZLİK YOK'

KAYA, hatasını kabul etmek yerine bir de kendini savunma çabasına girdi. Yapılan haberleri 'terbiyesizlik ve ahlaksızlık' olarak değerlendiren Kaya'nın "Ben o ortamda 40 dakika kaldım. Bir saat bile değil. Sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00'den 15 dakika önce oradan ayrıldım. Ortada bir ahlaksızlık varmış gibi haberler yapıldı. Böyle bir terbiyesizlik yok yani. Bu ne ahlaksızlıktır" demesi ise pişkinliğini ortaya koydu.



GÖRÜNTÜLERİ CANLI YAYINLANMIŞTI

Aydın'da yaptığı skandallarla adını duyuran, belediyenin borçları nedeniyle makam odası ve makam aracına haciz gelen son olarak da belediye meclisinde kendisine muhalefet eden kadın meclis üyesinin işyerinin önünü intikam almak için kazdıran İncirliova Belediyesi'nin İP'li Başkanı Aytekin Kaya, 54'üncü yaş gününü, korona virüs kısıtlamalarını hiçe sayarak arkadaşlarıyla birlikte deve çiftliğinde kutlamıştı. Alkol masalarının kurulduğu maske ve mesafesiz bir ortamda alem yapan Kaya'nın arkadaşlarıyla eğlendiği anların görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınladı.



MASKESİZ MESAFESİZ PARTİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

TÜRKİYE gündemine gelen doğum günü partisi görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıklayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Konuyla ilgili değerlendirme yapılıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir saatte değil. Adli tespitler bu yönde. Ama pandemi kurallarına uygun olmayan bir ortam söz konusu. O ortamda kim varsa Belediye Başkanını da kapsayacak şekilde çalışma yapılıyor. Belediye Başkanına da işlem yapılacak" diye konuştu.

MURAT ŞENBAKLAVACI