Kurtarma operasyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de rehin alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kaptanla görüştüm, şu anda gemi Gabon karasularında. Süreci yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için de tüm ülkelerle gerekli temasları başlattık" diye konuştu.

'GEMİ YABANCI MÜRETTABATI TÜRK'

Gemiye saldırı olduktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hemen kendileriyle bilgi paylaştığını ve o saatten sonra süreci birlikte yakından takip ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu ayrıca, Başkan Erdoğan'ın da süreci takip ettiğini ifade etti. Daha sonra saldırıyı anlatan Çavuşoğlu, "Gemi yabancı bandıralı, yabancı bir armatörün gemisi ama mürettebatı bir Türk firması sağlıyor. Yani gemi Türk şirketine ait değil. Ama içindeki 19 personel Türk, bir tanesi Azerbaycan vatandaşı. Maalesef Azerbaycan vatandaşı kardeşimiz vefat etti" dedi.

'BÜYÜKELÇİMİZ BÖLGEDE'

Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın ilk uçakla Port-Gentil şehrine ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, "Gemi yanaşır yanaşmaz 4'üncü kaptan Furkan Yaren ve diğer personellerimize gereken ilgiyi göstereceklerdir" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, korsanlar tarafından kaçırılan Türk vatandaşların durumuyla ilgili de "Kaçırılan vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz, gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini duyurdu.