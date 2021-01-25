Mavi Vatan’ın yeni savunucusu devrede

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gözü, kulağı olarak mavi vatanda görev yapacak, özellikle denizaltı savunma harbinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini daha da artıracak P-72 deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi.

MİLLETİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni uçağında incelemelerde bulundu. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ndan uçağa ilişkin bilgi alan Bakan Akar, personelle sohbet etti. Akar, "Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin geleceği için önemli. Sizlere güveniyoruz" dedi. P-72 deniz karakol uçaklarının hizmete girmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliği daha da artacak. Deniz karakol uçağı P-72, görev sahasında 2-3 saat daha fazla kalabilme yeteneğine sahip.