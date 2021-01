‘Düşük standartlı binalar şehirleri istila etmiş’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.5'lik büyük depremle yıkıma uğrayan Elazığ'da felaketin yıldönümünde yapılan anma ve depremzedeler için yapılan konutların anahtar teslim törenine katıldı. Erdoğan, deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı.

Burada yaptığı konuşmada depremin ardından hızlıca harekete geçildiğini anlatan Erdoğan, "Gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla millete hizmetkar olmaya geldik. Elazığ'a Şehir Hastanesi'ni de yaptık. Eğer bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık. Bütün operasyonlar her şey çok süratli oldu. Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var. 6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz. Gakkoşlar bizimki bitmedi demeyecek. Bütün konutlar bitmiş olacak. 4774 binanın yıkımı gerçekleşti. Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin olmak üzere 26 bin konutun inşasına karar verdik. 6 ayda 2517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da 100 bin insanımız için modern, güvenli yeni bir şehir inşa ediyoruz" dedi.



ZEHİRLİ BİR SARMAŞIK GİBİ

Afetlerin zararlarının en aza indirilebileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyet dönemindeki plansızlık, ihmal, rant hırslarının neticesi olarak altyapı kuramamıştır. Düşük standartlı binalar şehirlerimizi zehirli sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın evlerinde afetlere karşı donanıma sahip değiliz. Ülkemizin yapı stokunun önemli bölümü depreme dayanıksız. Marmara depreminin ardından bu gerçek kendini göstermiştir. Geçtiğimiz yıl Elazığ, Malatya ve İzmir depremini yaşadık. İşin büyüklüğü bizi harekete geçirmekten alıkoymadı.

Depreme dayanıklı yapı inşasında çok önemli gelişme kat ettik. Son 8-9 yılda 1,6 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak 6 milyon insanımızın can ve mal güvenliklerini teminat altına aldık. Halen 272 toplu konutun inşası sürüyor. Riskli yapı statüsünde konut ve işyeri sayısı 688 bini geçti. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareyi alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamak.

İzmir depreminin ardından bu şehirde 5 bin konutun inşasına hemen başladık. Trabzon Araklı'da 118, Giresun Bulancak 570, Dereli 612 konutun yapımı sürüyor. Devlet ve vatandaş olarak elbirliği içinde ülkemizin önündeki afet tedbirlerine karşı hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Dikey mimari deprem bölgesinde bizim için bir intihardır. Sadece korona virüste karşılaştığımız fotoğraf dahi tek başına Türkiye'nin gücü ve kapasitesini göstermeye yeterlidir. Her bir insanımızın hayat kalitesini yükselttik" açıklamasını yaptı.



18 YIL FAİZSİZ

Elazığ ve Malatya'da yapılacak konutların yatırım değeri yaklaşık 7 milyar TL'yi bulurken, hak sahiplerine daire bedeli üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Teslim sonrası iki yılı ödemesiz dönem imkanı sunulurken, taksitler de 18 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenecek.





YATAY MİMARİ

5-6 katlı yapılarda yöresel mimari dikkat çekerken, inşaat kalitesi 'orta üstü segment' olarak tanımlanıyor. Abdullahpaşa Mahallesi'de yapılan projenin yüklenici firma yetkilisi inşaat malzemelerinin yüzde 80'inin yerli olduğunu ve yeni projelerle iç piyasanın da hareketlendiğini söyledi. Hatta inşaat hızı nedeniyle çevre illerden de malzeme temin edildiği belirtildi.





İZMİR'E 5 BİN KONUT

