Korsanlar ile temas yok

TBMM Başbakan Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan gemideki 15 denizcinin bulunması için gerekli her şeyin yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip ediyor. İçişleri bakanlığımız, biz de vatandaşlarımızın yakınları ile temastayız" diye konuştu. Korsanlardan henüz haber olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Gemi güvenliği alındı. Personel şu an gemide kalıyor. Bizden ilave bilgi istediler, verdik. Diğer ülkelerin de ilgili kurumları ile temastayız. Geminin sahibi olan şirket tüm hazırlıklarını yaptı" dedi. O bölgede daha önce de saldırılar olduğu için genellikle gemilerin ilave tedbirler aldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu inşallah diğer şirketler için de ders olur, bu bölgede gemi şirketleri ilave tedbirler alırlar" diye konuştu.



"AB VE ABD İLE DİPLOMASİ ÖNEMLİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede AB ve ABD ile yürütülecek parlamenter diplomasinin ele alındığını belirtti. Çavuşoğlu, "ABD'de yeni bir yönetim başa geldi. Elbette Dışişleri Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız temaslarını artırarak devam ettirecek. Yine kongre ile yüce meclisimizin, milletvekillerimizin temaslarının mutlaka faydası olacaktır. Sayın Meclis Başkanımızın da davet ettiği senato başkanları var. O ziyaretlerin gerçekleşmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.