MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na düzenlenen baskınla ilgili konuşan Bahçeli, "HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir. Hakkın izinde hakikatın izindedir. Bizi arayan çıkar lobilerinde, çorak ortamlar değil, Türk milletinin bizatihi varlığında bulacaktır. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz.

MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, suç ve suçluyu uzakta aramasın. Hiç kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ EYLEMLER

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır. Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur ve refah istiyoruz, barış ve kardeşlık diliyoruz.Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Müfteri nasıl olur ispatlıyorlar. Üzerimizde oynanan oyunları kendi elleriyle çürütüyorlar. Yeri gelirse Yunus, yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. CHP Genel Başkanı ve İP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler.

"SEROK'UN KONUŞMAYA HADDİ VE HAKKI YOK!"

Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir. Milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşünenleri şaşkına çevirmektedir. Serok'un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır! Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklasaydık insan içine çıkacak yüzü kalmazdı. Serok Ahmet yalancıdır! Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış yalan bataklığına çakmıştır. İP'in başkanı yalanı maske olarak takalı zaten çok olmuştur.

HDP'YE ÇOK SERT TEPKİ

HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır. HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Parti kapatılmasıyla ilgili görüşümüz nettir, tutarlı çizgimizde bir değişiklik olmayacak. HDP'nin kapatılması adalete ve hakkaniyete bir aykırılık teşkil etmeyecektir. CHP ve İyi Parti'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalıdır. Teröriste terörist demeyen işlenmiş suça ortak olmuştur."

"CHP MİLİTAN ARIYORSA İL BAŞKANINA BAKSIN"

Kahramana militan demek vatan hainlerine mihmandarlıktır. CHP Militan arıyorsa Boğaziçi'nde DHKP-C militanlığı yapan il başkanına baksın."

ABD'DE KONGREYE YAPILAN BASKIN

Bize göre Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ne düzenlediği saldırı bir dönemin bitişidir. Yeni ABD Başkanının Trump'ın hatalarına devam etmemesi samimi dileğimizdir"