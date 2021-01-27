CHP'de skandal bitmez

Ege'nin skandallarla anılan CHP'li belediyelerinde her geçen gün yeni bir olay patlak veriyor. Göreve geldiği günden beri skandallarla gündeme gelen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu kez düzenlediği basın toplantısında kullandığı ifadelerle tepki çekti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e haddini aşan ifadelerle seslenen CHP'li Uygur, muhtara 'soytarı', AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'ya da 'Başımızın belası' yakıştırmalarını yaptı. Çeşme'de ise CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın tanıtımını yaptığı Halk Ekmek fırınında çıkarılan karakılçık buğdaylı ekmekte büyük bir skandal yaşandı. Karakılçık ekmeğinin 17,5 liradan satışa çıkarıldığı öğrenildi. Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde ise CHP'li başkan Fatih Atay'ın kardeşini ve oğlunu çeşitli birimlerin başına getirerek saltanat kurduğu ortaya çıktı. İşte o skandallar...



17,5 TL'YE KARAKILÇIK HALK EKMEĞİ!

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, geçtiğimiz yıl karakılçık buğdayı tohumundan 60 çiftçiye ortalama 50 kilogram dağıttı, daha sonrada mahsulü satın aldı. Şimdilerde her gün Çeşme Belediyesi halk ekmek fırınında 100 adet karakılçık buğdayından ekmek üretilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde önlüğü giyip bizzat fırının başına geçerek karakılçık buğdaylı ekmek pişiren Başkan Oran, "İnsanlar Çeşme'ye bu ekmeği almak için gelecek" dedi.

Halk Ekmek fırınından çıkan ekmeğin 17,5 liradan satılması tepki çekti.



GÖREN TEPKİ GÖSTERDİ

Fakat Oran'ın tanıtımını yaparak pazarladığı karakılçık buğdaylı halk ekmeğin fiyatı adeta dudak uçuklattı. Belediye, 1 kilogram ürettiği karakılçıklı halk ekmeği 17.5 TL'den satışa sundu. Belediye 250 gramlık normal ekmeği ise 1.5 liradan satıyor. Yani belediye fırınından bir karakılçık buğdaylı ekmeğe ödenen parayla yaklaşık 12 normal ekmek alınabiliyor. Bu durum ilçe halkının da tepkisini çekti. Vatandaşlar, sosyal medyadan Başkan Oran'a çağrıda bulunarak bu fiyatın gözden geçirilmesini istedi. Bazı vatandaşlar ise, bu ekmeğin 1 kilogram yerine daha küçük ağırlıkta üretilerek daha ucuza satılabileceğini kaydetti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran



395 TL'YE HİNDİ PAZARLAMIŞTI

Belediye Başkanı Ekrem Oran, daha önce de yılbaşı öncesi belediyeye ait Şifne Termal tesisinde pişirilen hindilerin pazarlaması için de sosyal medyada atak başlatmıştı. Oran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10-12 kişilik olduğunu belirttiği hindiyi 395 liraya sattıklarını açıklayarak vatandaşa çağrıda bulunmuştu.

ERHAN GÜLENÇ

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