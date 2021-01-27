Gücümüzü gösterdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet korumasından yararlanmış 3 bin 603 genç, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Vefat veya çeşitli sebeplerle ailelerini kaybeden evlatlara sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yetim ve öksüz kalmış çocuklara sahip çıkarak gösterdiği alicenaplık bugün hafızalarımızda hala canlıdır" diye konuştu.



'AİLE ORTAMINA EN YAKIN'

Bugüne kadar 111 çocuk evi sitesi, bin 193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkezi oluşturulduğunu aktaran Erdoğan, "Halihazırda 13 bin 524 çocuğumuzun bakımını aile ortamına en yakın şekilde hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatlarını sürdürmesini tesis ettik. Sadece son 8 yılda yüzde 86'sı doğrudan annelere olmak üzere bu amaçla verdiğimiz destek miktarı 6,9 milyar liradır. 7 bin 864 çocuğumuz çok hassas bir şekilde tespit edilen ve sıkı şekilde denetlenen koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Bunların 795'i özel gereksinimi olan çocuklardır. Hükümete geldiğimizde kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki çocuk sayımız 21 bin 300'dü bugün bu sayı 55 bini aşmıştır. Sadece son 2,5 yılda 7 bine yakın evladımızı kamuya yerleştirdik. Teşvik uygulamasıyla 4 bin 600'e yakın gencimizin özel sektörde istihdamını sağladık. 2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranlarını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık" dedi.



SAĞLIK KRİZİ YAŞANMADI

Türkiye'nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliğinin kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıktığını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde sadece sağlık alt yapımızın ve genel sağlık sigortamızın gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda sosyal devlet sistemimizin kapsayıcılığını da test ettik. Neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Aşı bulamıyorlar. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık, şu anda devam ediyor. Süreci ülke olarak en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık" açıklamasını yaptı.



'ŞEHİT YAKINLARIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında şehit yakınlarını da unutmadı. "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınlarıyla gazilikle şereflenen kardeşlerimizin kalbimizde ayrı yeri vardır" diyen Erdoğan, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz daima başımızın tacı olmuştur. Tazminattan maaşa, sağlık ve eğitim desteğinden istihdama kadar her konuda bu kardeşlerimizin kalbini mutmain edecek uygulamalara imza attık. Hükümete geldiğimizde bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6 bin 315'ti. Bugün ise aynı kapsamda istihdam edilenlerin sayısı 45 bine yaklaştı" dedi.



İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.40'ta başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye ve bölge gündemindeki konuların değerlendirildiği toplantıya ilişkin konuşan Çelik, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili de konuştu. Çelik, "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki valilere ve kaymakamlara 'militan' diyerek büyük bir skandala imza attığını da kaydeden Çelik, "Devletin valisine, kaymakamına, yargı mensubuna 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir, bu nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım" açıklamasını yaptı. Ömer Çelik, aşılama çalışmalarının güçlü bir şekilde devam edeceğini de aktararak, çok yönlü paketler ve eylem planlarının devreye sokulacağını sözlerine ekledi.