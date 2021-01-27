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Haberler Politika Kültürpark’tan Soyer’e tepki: Taslağı geri çek!

Kültürpark’tan Soyer’e tepki: Taslağı geri çek!

Kültürpark’tan Soyer’e tepki: Taslağı geri çek!

27.1.2021

Kültürpark Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan revizyon planına değinildi. Açıklamada plana yönelik eleştiriler yapılırken, "Sivil toplum çatısı altında örgütlenen yurttaşlar, kurumlar, partiler 'teknik olmamaları gerekçesiyle' karar süreçlerinin dışında bırakılarak, demokratik temsil olanakları yok edildi, gerçek demokratik talebin oluşturulması engellendi" açıklamasında bulunuldu. Başkan Tunç Soyer'e plan taslağını geri çekmesi konusunda çağrı yapılırken, ayrıca deprem sonrası bazı belediye hizmet binalarının Kültürpark'a taşınması noktasında da görüşlere yer verildi.

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