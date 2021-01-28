Sincar’a Türk pençesi

KONUK YAZAR Bülent Erandaç



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası değerlendirmeler yaparken çok önemli bir stratejik hamlenin de işaretini verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyareti anımsatan ve "Akar ziyaret sonrasında Sincar'daki teröristleri işaret ederek 'Eğer Irak hükümeti bizden destek isterse desteğe hazırız' demişti. Bunu Sincar'a yönelik ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz.

Olay budur" ifadelerini kullandı.

Tarihe bir göz gezdirirsek Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra, Türk ordusunun, Türkiye'nin stratejik derinliğinde müthiş harekatlar yaptığını görürüz.

Nitekim, Erdoğan ve Türk Devlet Aklı'nın son derece başarıyla sürdürdüğü PENÇE VE KALKAN HAREKATLARIYLA,

Kuzey Irak-Kuzey Suriye-Akdeniz'e kadar uzanan Türkiye'nin BEKA HATTINDAKI TUZAKLAR-

TEZGAHLAR-DERİN

PLANLAR havaya uçurulmuştur.

Yakın tarihlere göz atarsak, Türkiye'ye yan bakan gözlerini karartmış uzanan elleri kırmıştır.

Onun için Erdoğan'ın, Irak bağlamında, 'BİR GECE ANSIZIN' sözleri önemli işarettir.



DERİN ABD'NİN APARATLARI

Bakan Akar, yanında Genelkurmay Başkanı ile önceki günlerde son ayların en önemli ziyaretini Irak'a yaptı. Merkezi Irak Yönetimi ve Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile derinlikli görüşmeler yaptı. Döndükten sonra Erdoğan'a brifing verdi. Erdoğan da, Cuma çıkışı, Türk Devleti'nin BEHA HATTI TAHKİMATI'NDA SON DERECE

ÖNEMLİ BİR HAREKATIN işaretini verdi.

Şimdi sırayla gidelim:

1) Erdoğan ve Türk Devlet Aklı, Türkiye içinde bölücü terör örgütü PKK'yı çökertti. Yani Derin ABD-Avrupa'nın yıllardır kullandığı PKK aparatlarını parçaladı.

2)Kalkan harekatlarıyla, Kuzey Suriye'de ABD-İsrail aparatı PKK Uydu kantoncuklarını ve terör koridorunu parçaladı.

3)Kuzey Irak'ta PENÇE HAREKATLARIYLA, Kandil'e giden yolları kapattı.

4)Şimdı sıra, İKİNCİ KANDİL SİNCAR'A geldi. Sincar, terör örgütü PKK'nın militanları için bir yaşam alanına dönüştürülmekte ve "İkinci Kandil 'olarak geliştirilmekteydi.

Sincar ayrıca, Irak-Suriye geçişine imkan veren hayati yol kavşağında bulunuyordu.

Derin ABD-Avrupa'nın, Irak ile Suriye hattını birleştirerek kurguladıkları UYDU PKK BÖLGESİ YANİ İKİNCİ İSRAİL

PROJESİ için önemli bir derin plandı. Sincar, Türkiye PKK'nın hendek operasyonları ile oyalanırken PKK'ya ikinci olmuştu. Bilindiği gibi, PKK Suriye'de ABD ile işbirliği içinde. Derin ABD, Sincar üzerinden Irak'tan Suriye'ye sevkiyat yapıyor. Türkiye'nin, Irak merkezi yönetimi ve Erbil Kürt yönetimi ile her görüşmenin ilk ana gündem maddesi Sincar oldu. Türkiye rahatsızlığını her seferinde dile getirdi. Ancak Irak'tan beklenenler gelişmeler gelmedi. Başkan Erdoğan ve Türk Ordusu, buradaki cerahati temizleyecek harekatlar dizisini başlattı. Bugüne kadar TSK, PKK'nın Sincar'dan sorumlu iki önemli ismini SİHA operasyonları aracılığıyla öldürdü. 7 ayrı zaman diliminde PKK'nın Sincar ve Mahmur bölgesindeki kamplarına yönelik havadan operasyonlar gerçekleştirdi. Ancak PKK bitmedi... Zira PKK'nın Sincar'daki faaliyetlerine ABD eş zamanlı destek veriyordu.



BAŞKAN ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU

Erdoğan, son noktayı koydu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Irak'a gönderdi.

Ankara'nın ana gündeminin Kandil'de olduğu gibi Sincar'ı dağıtarak PKK'yı Suriye'deki sosyolojisinden uzaklaştırmakta kararlı olduğu net biçimde gösterildi. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, muhakkak ama muhakkak Sincar ve Kandil'i dağıtacak. Türkiye'ye karşı kullanılan Derin ABD-Avrupa aparatı PKK, kafasını kaldıramaz hale getirilecek. Çünkü bunu yapmazsak, Irak ve Suriye'de Derin ABD'nin kullandığı, yeni Biden yönetiminin de göreve getirdiği PKK dostu isimlere bakarsak, yeni kurgulamalar yapma imkanı bulamaması için, PKK'nın muhakkak dağıtılması gerekiyor. Ankara'nın artık sabrı tükendi. Başkan Erdoğan kararlı.

Hem masada hem sahada varız. Olmaya devam edeceğiz.

Sincar'a kalkan takmaya az kaldı. Pençelerle ve kalkanlarla, TÜRKİYE'NİN BEKA HATTI

TAHKİM EDİLİYOR. Türkiye'nin gelecek kuşakları huzur ve güven içinde yaşasın diye.