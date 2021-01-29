Avrupa’da aşı için savaş yaşanıyor

Sorun, Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın AB'ye daha önce belirlenen dozdan daha azını vereceğini açıklamasıyla başladı.

AB ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

100 milyon doz aşı almayı bekleyen Brüksel'e bunun ancak dörtte birine yakın bir miktarı teklif eden şirket, gerekçe olarak Belçika'daki üretim tesislerindeki sorunu gösterdi. Ancak Avrupalı yetkililer, merkezi İngiltere'de bulunan AstraZeneca'nın, AB ülkeleri için ayrılan aşıları İngiltere'ye verdiğini ima etti.Pfizer ve Moderna aşılarına kıyasla daha düşük fiyatı ve daha kolay depolama gereksinimleri dolayısıyla AstraZeneca aşısına büyük umut bağlayan AB, bu açıklama karşısında şaşkınlığa uğradı.

TEHDİT EDİYORLAR

ASTRAZENECA'NIN CEO'su Pascal Soriot, "AB'ye İngiltere'ye olduğu kadar hızlı teslim etme sözü vermedik. Avrupa, sözleşmeyi 3 ay sonra imzalamış olmasına rağmen İngiltere ile aynı anda tedarik etmek istiyor" dedi. Avrupa basını ise, AB'nin bu durum karşısında BioNTech ve Pfizer aşılarının İngiltere'ye gönderilmesini engellemekle tehdit ettiğini öne sürdü. AB cephesi ise böyle bir ihracat yasağı kararı olmadığını belirtti.



RANDEVUSUNU KAÇIRANLARIN AŞISINI ALMAK İÇİN BEKLİYORLAR

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yüzlerce kişi çöpe atılacak korona virüs aşıları için sağlık merkezleri önünde saatlerce bekliyor. Kedren Toplum Sağlığı Merkezi'nde geceden itibaren sıraya girenlerin amacı randevusunu kaçıranların aşılarına ulaşmak.



65 YAŞ ÜSTÜNE AŞI

Sınırlı sayıda tedarik edilen Pfizer-BioNTech ve Moderna dozları için randevu almanın oldukça zor olduğu kentte ilk olarak sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üstü insanlar aşılanıyor. Hastalar gelmediği veya gün sona erdiği için dozların kullanılmama riskinin olduğu zamanlarda, adayları hızlı bir şekilde aramak zor olduğu için bu şekilde gayri resmi bekleme sıraları oluşuyor. Randevusu olanların yüzde üçünün gelemediğini belirten yetkililer, "Umutlu gençlerin gece gelip saatler sonra aşı olmadan ayrıldığını görmek üzücü" dedi.