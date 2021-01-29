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Haberler Politika Başkan Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama

Başkan Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama

Başkan , sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fahiş fiyat artışıyla ilgili 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' diyen Başkan Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde." dedi. Erdoğan, "Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'dan lokanta ve kafelerle ilgili flaş açıklama

29.01.2021, 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021, 14:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Erdoğan, fahiş fiyatlarla vatandaşı zor durumda bırakan esnafları uyardı, "Vatandaşımızı ezdirmeyiz. Ağır cezalar sizi bulabilir. İşinizi hakkı ile yapın." dedi. Erdoğan, lokanta, restoran ve kafelerin açılması ile ilgili soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Lokantaları gözetleme durumumuz var. Küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onları da destekledik, destekliyoruz.

OKULLARIN AÇILMASI

Bilim kurulumuzun vereceği kararlara uyacağız

FAHİŞ FİYAT ARTIŞIYLA MÜCADELE

Özellikle esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyvede çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun içinde Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki 1 ay içerisinde çok daha kontrollü biçimde halledicez. Vatandaşımızın bu şekilde ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Müşterek neler yapabiliriz beraber bu konu da bende bir arkadaşımızı görevlendirdim, sürekli iletişim halinde olacaklar.

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