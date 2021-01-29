Johnson, tartışmaya girmeyi reddetti

YAŞANAN gerilim İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da soruldu. Ancak Johnson, muhabirlerin tüm ısrarlarına rağmen tartışmaya girmeyi reddetti. AB'nin olası bir ihracat yasağını dikkate alıp almayacağı konusundaki soruları da yanıtlamaktan kaçınan Başbakan, "Oxford-AstraZeneca aşısı, ülkemiz ve dünya için çok önemli. Mesele, AB'deki ve AstraZeneca'daki dostlarımız arasında" demekle yetindi.