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Haberler Politika Johnson, tartışmaya girmeyi reddetti

Johnson, tartışmaya girmeyi reddetti

Johnson, tartışmaya girmeyi reddetti

29.1.2021

YAŞANAN gerilim İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da soruldu. Ancak Johnson, muhabirlerin tüm ısrarlarına rağmen tartışmaya girmeyi reddetti. AB'nin olası bir ihracat yasağını dikkate alıp almayacağı konusundaki soruları da yanıtlamaktan kaçınan Başbakan, "Oxford-AstraZeneca aşısı, ülkemiz ve dünya için çok önemli. Mesele, AB'deki ve AstraZeneca'daki dostlarımız arasında" demekle yetindi.

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