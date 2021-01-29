Tablet hediyesi Selim’in umudu oldu

İZMİR'DE yaşayan ve sağ elinde kısmi felçle dünyaya gelen Sacide Ayaz Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Selim Tarhan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hediye edilen tablet ve internet paketi ile canlı derslere katılım sağlayarak başarılı bir dönemi geride bıraktı. Bu sayede derslere katılan Selim, aynı zamanda judo ve taekwondo kurslarına da online olarak girdi. Okul idaresi ayrıca Selim'i kütüphaneye de üye yaptı. Küçük Selm tablet hediyesiyle çok mutlu olduğunu belirtirken, anne Adile Tarhan da, "Milli Eğitim Bakanlığı ve okul müdürümüz Nazan Hanım'ın desteği ile oğluma tablet ve internet paketi verildi. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.