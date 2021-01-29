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Haberler Politika ‘Tek adamcağız saltanatı’

‘Tek adamcağız saltanatı’

'nin Belediyesi'nde meclis üyelerine verilen ve 10 kilo tereyağı, 10 kilo sucuk, kilolarca peynir tüketilen kahvaltıyla ilgili özel haberi büyük yankı uyandırdı.

‘Tek adamcağız saltanatı’

29.1.2021

31 meclis üyesinden 15'i böyle bir kahvaltıya katılmadığını söylerken, CHP'li Başkan Halil Arda sessizliğini korudu. AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay'dan ise sert bir açıklama geldi. Arda yönetimi için "Gaziemir'de tek adamcağız saltanatı yaşanıyor" eleştirisinde bulunan Muçay, "Arda, başkanlık katına yaptırmış olduğu mutfağında kendisine ve misafirlerine yapılan organizasyonlarda ziyafetler çekiyor.
Bu kadar şeyin nasıl tüketildiğini biri bize çıkıp açıklamalıdır" dedi. Kahvaltı skandalını ortaya çıkaran AK Parti Grup Başkanvekili ve Belediye Denetim Komisyonu Üyesi Uğur İnan Atmaca da, "Ortada fatura var ama bence bu kahvaltı hiç yapılmadı" diye konuştu.

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