Korona virüsle mücadele sürecinde uzun süre kapalı tutulan ve kısıtlanan lokanta, restoran ve kafelerle ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi. Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kılan Başkan Erdoğan, buradan ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, vefat sayılarındaki düşüşler konusunda, "Bilim Kurulu'nun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum" dedi.

'GEREKLİ DESTEK VERİLİYOR'

Gerek okullarla alakalı, gerek restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Bu konuda şu anda lokantalarımızı vs. biraz gözetme gibi bir düşüncemiz var. Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz" diye konuştu.

"CİDDİ FİYAT FARKINA CEZA"

Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında son günlerde özellikle sebze-meyve fiyatlarında üreticiden tüketiciye kadar uzanan süreçte görülen fiyat farklarına değindi. Sebzemeyve ve hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu gördüklerini aktaran Erdoğan, "Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki bir ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnafa sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir" açıklamasını yaptı.



'ELON MUSK İLE SÜREKLİ İRTİBAT HALİNDE OLACAĞIZ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile görüşmesinin detaylarını da anlattı. Türkiye'nin uzayla ilgili yaptığı girişimlerde müşterek bir çalışma yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Türksat 5'e hazırlanıyoruz. Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirdim. Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar" dedi.



"HAYVAN HAKLARI YASA TASARISI MECLİS'E GELEBİLİR"

ERDOĞAN, milyonlarca hayvanseverin merakla beklediği hayvan hakları yasa tasarısı ile ilgili de konuştu. Hayvan hakları tasarısının ne zaman Meclis'e geleceği sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Takvime göre her an Meclis'e gelebilir" ifadelerini kullandı.



İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile de görüştü. İranlı bakan Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştükten sonra Başkan Erdoğan'ın kabulü için Vahdettin Köşkü'ne geçti. İkilinin basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.