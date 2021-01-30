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Haberler Politika Nijerya’daki denizcilerden 3’ü Türkiye’ye geliyor

Nijerya’daki denizcilerden 3’ü Türkiye’ye geliyor

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" adlı gemide görev yapan ve kaçırılan 15 personel arasında yer almayan 3 gemicinin Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Nijerya’daki denizcilerden 3’ü Türkiye’ye geliyor

30.1.2021

19 Türk denizcinin çalıştığı Liberya bandıralı Mozart adlı gemi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 15 mürettebat korsanlar tarafından kaçırılırken, gemi ile birlikte 3 personel serbest bırakılmıştı.

GABON ÜZERİNDEN
EDİNİLEN bilgilere göre, serbest bırakılan gemicilerden Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ın Gabon'a geçerek, THY'nin Libreville İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

'GÜZEL HABERLERİ YAKINDA ALACAĞIZ'
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Türk denizcilerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaçırılan gemideki 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, Boden şirketinin yetkilileri ile temasa geçti ve 15 kardeşimizin hepsinin de iyi olduğunu öğrendik. Onun dışında tabii başlayan süreç ve detayları hakkında bilgi vermem mümkün değil. Ama güzel haberleri inşallah yakında alacağız" dedi.

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