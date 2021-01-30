Sözde stratejik ortağımız ABD

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Yeni ABD Başkanı BIDEN'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine, "Sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile bilfiil aynı çizgide olması fikri kabul edilemez" dedi. SÖZDE STRATEJİK ORTAĞIMIZ AMERİKA'nın Dışişleri Bakanı Blinken herhalde meydanı boş zannediyor. 'Eski çamlar bardak oldu' ama farkında değil...

Kendisine bazı tavsiyelerimiz olacak.

Dün bir bugün iki... Kimlerin gözüne girmek istiyor acaba?

Dün geçti



SÖZDE STRATEJİK ORTAĞIMIZ ABD'NİN yeni bakanı, artık yeni şarkılar söylemek lazım.

Söylediğin eski şarkıları Türkiye'de artık kimse dinlemez.

Kendini yormasan iyi olur. Karşınızda eski Türkiye yok. Soğuk savaş dümeniyle NATO'nun kenar ülkesi yok artık. Laflarını dinleyeceklerim DARBE yaparak göreve getirdiğiniz günler çöp tenekesine atıldı.

15 Temmuz'da aparatınız FETÖ'nün darbesi ve sonrasında yaşananlardan ders almamışsın.

Tekrar anlatalım...

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinizi önleyemedik.

Ama aziz Türk milleti size 15 temmuz'da öyle bir ders verdi ki, yakın coğrafyasında estirdiğiniz rüzgarlar kesildi.

Ankara'da milli lider Recep Tayyip Erdoğan var. Arkasında bağımsız Türkiye'ye aşık olan aziz Türk milleti var.

15 Temmuz'da kullandığınız hainlerin bir kısmını kaçırdınız.

NATO mato tezgahına koruyorsunuz geride kalanlarını demir parmaklıklar ardında seyrediyorsunuz.

Irak' tan Suriye ve Akdeniz'e kurguladığınız PKK koridoru parçalandı. Suriye'de kurmaya çalıştığınız ikinci İsrail kantonlarını toprağa gömdük.

Libya'da, Azerbaycan'da nefesinizi kesen Türk ordusunu tanımanızda büyük yarar var.

O milli ordu, 15 Temmuz'daki tezgahlarınızı kıran ordudur.



BUNLAR İFLAH OLMAZ



TÜRKİYE SÖZDE ORTAKMIŞ!

85 MİLYONLUK

TÜRK MİLLETİ, "SÖZDE

ORTAK ABD PKK'YA,

FETÖ'YE, İSRAİL İLE

ERMENİ LOBİLERİNE

RAM OLANLAR İFLAH

OLMAZ" diyerek gerçekleri suratınıza çalıyor.

Meydan boş değildir Mister Blinken. Türkiye hakkındaki yakın tarih kitaplarını okursanız, Türkiye mi yoksa ABD mi sözde ortak çok iyi anlarsınız.

Bizi bırak Yunanıstan'a bak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası'nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi. Dendias, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı Parlamento'da konuştu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

Ana muhalefet Radikal Sol Parti (SYRİZA) Sözcüsü Yorgos Katruggalos'un, Yunanistan ve Türkiye arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmelerde hangi meselelerin ele alınacağı ve ülkenin kara sularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının farklı görüşler dile getirdiği yönündeki eleştirilerini de yanıtlayan Dendias, şunları kaydetti:

"Başbakan'ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir başbakanı kara suları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir." "Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır." Dendias, Yunanistan'ın kara sularını genişletmesi konusunda sınırdaş ülkeler ile müzakere etmek zorunda olmadığını iddia ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkenin (Yunanistan) kıta sahanlığı konusundaki tezi, Maniatis kanunu ile ifade edilmektedir. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesine gelince, belirtilen kıta sahanlığı üzerindeki belirli bölgede olay gerçek. Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır. Komşu ülkeler, hakkımızı uygulamamızı anlayışla karşılıyor. İtalya, Yunanistan'ın kara sularını genişleteceğini biliyordu ve bu, 'Yunanistan'ın İtalya ile müzakere ettiği' anlamına gelmez.

Arnavutluk'un da Yunanistan'a sormadan, hakkını bütünüyle kullandığı gibi."



ESKİ TÜRKİYE YOK ARTIK



Bir atasözümüz hatırlatırız;

Geçti Bor'un pazarı çek eşeği Niğde'ye!

DARBELERLE KONTROL

ETTİĞİNİZ ESKİ TÜRKİYE

YOK KARŞINIZDA.

MİLLİ LİDER BAŞKAN ERDOĞAN,

TÜRK MİLLETİNİN

GÜCÜYLE TÜRKİYE İÇİN

İSTEDİĞİ YERDEN İSTEDİĞİ-

Nİ ALIR. SİZE NE!

TÜRKİYE YA YOL

BULUR, YA YOL YAPAR

ANLAŞILDI MI!

Dün geçti artık Mister Blinken, yeni şarkılar söylemenizde çok çok yarar var...