55 bin mermiyi veren hainler tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sırasında muvazzaf Astsubay Murat Güreli, emekli Albay Ercüment Ulu Karayazı ve meslekten ihraç edilen üsteğmen Fatih Süleyman Yaşar'ın yapılan soruşturma kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki suikast girişimine katıldıkları belirlendi.

Zekeriya Kuzu'nun yönlendirdiği timler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine böyle gitmişlerdi.

PROSEDÜRLERE AYKIRIYDI

Darbe girişimi gecesi Başkan Erdoğan'a suikast girişimine bizzat katıldıkları ve yargılanmaları sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi personeline, olağan ve olağanüstü hallerde uygulanması gereken prosedürlere aykırı şekilde, kendilerinin kullanma yetkisi bulunmayan çelik kapı ile güçlendirilmiş beton zeminleri etkisiz hale getirme etkisi bulunan mühimmat ile 55 bin merminin; o dönem aktif olarak görevde bulunanlar tarafından verildiği anlaşıldı.

Marmaris'teki otele baskını organize eden Zekeriya Kuzu menfezde böyle yakalanmıştı.



KISKIVRAK YAKALANDILAR



BAŞKAN Erdoğan'a suikast için Marmaris'te kaldığı otele baskın yapanlar arasında bulunan ve "Menfez Paşa" olarak da bilinen FETÖ'cü eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun timine yasa dışı olarak mühimmat verdiği tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. 'Anayasayı ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan muvazzaf Astsubay Murat Güreli, emekli Albay Ercüment Ulu Karayazı ve daha önce meslekten ihraç edilen Üsteğmen Fatih Süleyman Yaşar polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, Savcılık soruşturmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartıldı. Nöbetçi mahkemece şüphelilerden, muvazzaf Astsubay Murat Güreli ile emekli Albay Ercüment Ulu Karayazı'nın tutuklanmasına, meslekten ihraç edilen Üsteğmen Fatih Süleyman Yaşar'ın da ev hapsi uygulanıp adli kontrol altına alınmasına karar verildi.





İLK KEZ YENİ ASIR YAZMIŞTI

15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine katılan Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) personellerine verilen mermi miktarını ilk kez Türk basınının dev çınarı 126 yıllık Yeni Asır yazmıştı. FETÖ'cü hainlerin suikast girişiminin detaylarını ilk kez Yeni Asır'a anlatan dönemin İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Suikast timi Başkan Erdoğan'ın oteline 53 bin 500 mermiyle gitti" demişti.

Fatih ŞENDİL

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