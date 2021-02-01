Başkan Erdoğan'dan AK Parti il kongrelerinde çarpıcı mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine video konferansla katıldı. CHP'deki istifalara yönelik değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AK Parti olarak sadece 83 milyonun değil gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş 100 milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil mezara kadardır.

AK PARTİ'Yİ SORUMLU TUTMAK SİYASİ YÜZSÜZLÜKTÜR

Külliye'ye giden CHP'li yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Hem kendilerini hem de vatandaşları kandırmaya çalışmışlardı. Tabii bu yalanların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partideki istifaları bizden biliyorlar. Siz gizlemeye çalışsanız da kimle kirli pazarlıklar yaptığınızı millet biliyor. Devletin subayına öğretmenine militan iftirası atarken teröristleri koruma yarışına girdiler. Parti içi kavgalarından AK Parti'yi sorumlu tutmak siyasi yüzsüzlüktür.

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgtülerine sahip çıktı. Nerede bir provokasyon varsa CHP ön sıralarda yer aldı. Nerede provokasyon varsa daima ön safta yer aldılar. Ama CHP'li yöneticiler Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanına hiçbir zaman gitmediler.

TERÖRİSTE 'ARKADAŞ' DİYEREK KORUMA YARIŞINA GİRDİLER

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için, Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü, terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. Gezi olaylarından itibaren nereden bir provokasyon varsa CHP'liler ön saflarda yer aldı. Ne CHP Genel Başkanı ne de başka bir yönetici Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete gitmedi. Devletin valisine, kaymakamına, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine kadar militan iftirası atarken, teröriste 'Arkadaş' diyerek koruma yarışına girdiler. Bu siyasi arsızlıktır.

HER HAFTA POT KIRAN GAF EBESİ

Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta pot kıran gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Biz Türkiye'nin ikinci büyük partisinin bu hale getirilmesine gönlümüz izin vermiyor. Bizim sıkıtımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Yoksa mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Bunların çapı, kalibresi bizim için ölçü değildir.

AK Parti'nin başarı formülü asla değişmemiştir. Biz ilk günden itibaren milletimizin gönül sarayında yer almayı hedefledik.

1 MİLYON 300 BİNE YAKIN YENİ ÜYE KAZANDIK

Üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti'de teröre, sapkınlığa, ahlaksızlığa bulaşmadığı sürece herkese kapımız açık. 1 milyon 300 bine yakın yeni üye kazandık. Üstelik yarıdan fazlası 18-35 yaş arası gençlerimiz oluşturuyor. Kadın kollarımız 5.5 milyonu gençlik kollarımız ise 1 milyon 300 bini buldu. Bunu hep beraber üst seviyeye taşımamız lazım. Kongreye kadar 1 milyon 300 bin üye daha yapmaya hazır mıyız?